Il summit della scorsa settimana tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo ha cementato il rapporto tra il numero uno di Corte Lambruschini e la guida tecnica del club doriano. Giampaolo da qualche mese era al centro di numerose voci di mercato, che lo accostavano in maniera piuttosto insistente al Napoli. In realtà però a sondare il mister ex Empoli non sarebbe stato De Laurentiis, bensì un'altra società di Serie A.



Secondo Tuttosport soltanto due giorni prima della riconferma di Giampaolo sulla panchina della Samp, il tecnico avrebbe rifiutato una proposta proveniente dal Bologna. I rossoblù avrebbero contattato Giampaolo lunedì, due giorni prima del summit, offrendogli la panchina occupata la scorsa stagione da Donadoni. L'allenatore avrebbe declinato la proposta, decidendo poi di proseguire la sua avventura a Genova.



"Ferrero è tra i migliori presidenti, non si interessa di calcio e non mi dice chi far giocare" ha detto ieri la guida della Samp, parlando del suo presidente. Quasi a voler sancire l'unità di intenti, al di là delle tentazioni e dei retroscena di mercato. Per il Bologna, invece, il sogno Giampaolo è ormai sfumato...