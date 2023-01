La notizia diffusasi ieri a Genova era abbastanza curiosa: la Sampdoria e il Genoa stavano riflettendo sul possibile trasferimento in rossoblù del centrocampista blucerchiato Mehdi Leris. L'affare, oltretutto, avrebbe avuto contorni finanziari abbastanza interessanti per la società di Corte Lambruschini.



Secondo Il Secolo XIX c'è un interessante retroscena sulla trattativa, rimasta in fase embrionale e smentita peraltro dalla società di Pegli. Leris si sarebbe trasferito a titolo definitivo alla corte di Gilardino per circa 7 milioni di euro. Nell'operazione era inclusa una contropartita tecnica utile ad abbassare l'esborso complessivo dell'operazione per il Genoa.



Il Cda della Samp dal punto di vista finanziario apprezzava molto la possibilità, così come Banca Sistema, istituto che peraltro ha ottimi rapporti con entrambe le società genovesi. L'idea, però, è rimasta soltanto tale e non è proseguita fino a diventare una vera e propria trrattativa.