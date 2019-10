Un intreccio piuttosto curioso nella partita di domani sera tra la Sampdoria e il Lecce riguarderà anche l'uomo in panchina per i salentini. Il tecnico giallorosso è infatti Fabio Liverani, vecchia conoscenza della sponda rossoblù di Genova che però ha 'rischiato' di ritrovarsi in estate dalla parte opposta del Ferraris, quella blucerchiata.



In tarda primavera, quando la Samp aveva capito che l'avventura di Giampaolo a Bogliasco andava considerata conclusa, Liverani era stato scelto dalla dirigenza come possibile sostituto del tecnico diretto al Milan. In realtà, ricorda Il Secolo XIX, si è trattato di un matrimonio mancato perchè il profilo di Liverani non aveva riscosso a suo tempo troppo successo all'interno dell'area tecnica. Sarebbe stato in particolare il presidente Ferrero a non risultare particolarmente convinto della scelta, anche se il gioco espresso dal Lecce e il suo identikit avevano suscitato grande interesse negli uomini mercato.