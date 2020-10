L'ultimo giorno di mercato ha sempre parecchi retroscena da raccontare. Uno, abbastanza significativo, riguarda anche Gastone la sua permanenza in blucerchiato. Ad un certo punto infatti l'uruguaiano sembrava destinato al. Il trequartista non ha mai nascosto il suo desiderio di rimanere alla, e comunque di trasferirsi soltanto di fronte ad un progetto serio. Questo è il motivo per cui ad esempio aveva rifiutato i (tanti) milioni dell'Al Shabaab. Ferrero però voleva venderlo, anche per risparmiare il suo ingaggio da 3,6 milioni lordi a stagione, e la destinazione perfetta sembrava essere quella granata.La trattativa, piuttosto complessa considerando i cattivi rapporti tra il Viperetta e il procuratore di Ramirez, Bentancur, si era sciolta ​domenica sera a Lugano, quando il procuratore aveva trovatopiuttosto lauta comprensiva di alcune vecchie pendenze che vanta ancora nei confronti della Samp. Nella notte però Ramirez avrebbe chiesto 200mila euro in più, cifra che il Torino non gli ha concesso anche per salvaguardare lo spogliatoio. In quel modo infatti l'ex Bologna avrebbe guadagnato quanto Belotti.A quel punto Ferrero, scrive Il Secolo XIX, ha cercato in ogni modo un altro interlocutore interessato, trovando risposta soltanto nel 'collega' delPreziosi. Quando però l'ipotesi è stata ventilata a Ramirez, lo stesso giocatore ha subito rifiutato in maniera molto decisa e netta. Non sarebbe stato nello stile del giocatore, dopo tre anni in blucerchiato, oltretutto considerando che alla Sampdoria Ramirez sta benissimo e la sua prima scelta, a fronte di un'offerta importante, sarebbe stata fermarsi a Genova.