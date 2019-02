L'infortunio di Gianluca Caprari ha complicato i piani di mercato della Sampdoria e di Marco Giampaolo, che inizialmente pensavano di poter cedere Kownacki senza dover stravolgere il reparto avanzato. Un po' a sorpresa a Genova dopo la partenza del polacco per Dusseldorf è arrivato Marco Sau dal Cagliari. L'acquisto dell'attaccante classe 1987 ha convinto i tifosi, specialmente se si considera che l'ex rossoblù è stato prelevato come quarta scelta, quinta in caso di ritorno in campo di Caprari.



Tutto sommato quindi l'innesto di Sau è stato accolto in maniera positiva, proprio perchè è sembrato un acquisto dettato dalle circostanze. Oggi però trapela un retroscena di mercato piuttosto interessante. Secondo Sampnews24.com stando a quanto fatto trapelare dal Cagliari, Marco Giampaolo aveva nel mirino già da tempo Sau, considerando l'attaccante perfetto per intergrarsi nel suo sistema di gioco. E' quindi plausibile ipotizzare un impiego dell'ex Juve Stabia non soltanto limitato agli scampoli di gara. Sau potrebbe avere parecchie occasioni per mettersi in mostra in blucerchiato, a partire già dai prossimi match.