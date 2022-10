La scelta del nuovo allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic si arricchisce di retroscena e di ombre per le ingerenze di Massimo Ferrero. Il CdA blucerchiato, stando alle ricostruzioni più o meno ufficiali circolate in queste ore, avrebbe optato per il serbo in completa autonomia. La trattativa sarebbe stata sviluppata già da domenica da remoto prima, in presenza poi, a Milano da Daniele Faggiano. Il ds ha incontrato Fali Ramadani, agente dell'ex Inter, poi il procuratore ha sciolto i nodi contrattuali con l'avvocato Romei prima della fumata bianca definitiva, arrivata in serata.



Su tutta questa vicenda, però, pesa l'ombra di Massimo Ferrero. L’ex presidente della Sampdoria in linea teorica non ha alcun potere sul club doriano, poiché non ricopre più cariche sociali da dicembre 2021 e non possiede quote. Nonostante ciò, il CdA ha dovuto fare un passaggio formale con il Viperetta per evitare possibili intoppi legali futuri, e l'imprenditore romano starebbe continuando ad interferire, quasi a voler ricordare al mondo della sua esistenza.



Ferrero infatti avrebbe incontrato Stankovic in zona San Siro, scrive Sampnews24.com, prima di rientrare a Roma con il Frecciarossa. L'ex numero uno di Corte Lambruschini e il prossimo allenatore blucerchiato avrebbero avuto una breve conversazione, durante la quale Stankovic avrebbe confermato la sua volontà di accettare la Samp.