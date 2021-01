La Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Ernesto Torregrossa dal Brescia. L'operazione è stata condotta in sordina, senza pubblicità almeno sino a poche ore dall'annuncio. L'affare è stato portato avanti in tempi rapidissimi, ieri il centravanti si è sottoposto alle visite mediche e sarà a disposizione della Samp già da domani, dopo la sfida con lo Spezia. Addirittura, questa sera potrebbe essere in tribuna al Picco per seguire da vicino i nuovi compagni.



Torregrossa ha scelto di indossare la maglia numero 9, essendo il consueto 11 già preso da Gaston Ramirez. La trattativa sembrerebbe essersi svolta in maniera fluida e lineare, ma Il Secolo XIX racconta un retroscena verificatosi ieri. Secondo il quotidiano il Torino avrebbe fatto un tentativo in extremis per soffiare il calciatore alla società di Corte Lambruschini. Per fortuna della Samp, la trattativa era già ben impostata e troppo avviata, e l'interessamento granata si è rivelato vano.