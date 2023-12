Il futuro di Matteo Ricci può essere lontano dalla Sampdoria. Il centrocampista italiano, arrivato la scorsa estate dal Frosinone, è stato utilizzato pochissimo da Andrea Pirlo in questa prima parte di stagione ed ora si apre la pista cessione. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club blucerchiato può cedere Ricci già a gennaio, per abbassare il monte ingaggi e usare i soldi di Ricci per finanziare altri colpi rinforzando la rosa in altre zone di campo.