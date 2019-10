La Sampdoria ha ingaggiato Claudio Ranieri con un obiettivo ben preciso, messo nero su bianco all'interno del contratto. La società blucerchiata chiede al mister romano la salvezza, un traguardo che secondo l'allenatore è ampiamente alla portata del club. A dimostrarlo c'è anche il bonus previsto per il tecnico in caso di permanenza in Serie A.



C'è però anche un' altra richiesta che la Samp ha formulato a Ranieri. Ferrero infatti avrebbe invitato la nuova guida tecnica blucerchiata a recuperare e valorizzare quei calciatori che potrebbero rappresentare la plusvalenza del futuro, condizione indispensabile per proseguire nella gestione societaria da parte dell'attuale proprietà.



Anche a Di Francesco era stata chiesta la medesima cosa. Addirittura, riporta Tuttosport, all'interno del contratto firmato dall'ex allenatore doriano erano previste percentuali significative sulle future plusvalenze, per incentivare il mister a proseguire nel solco tracciato da Giampaolo.