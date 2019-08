Tutto è bene quel che finisce bene. E lo stesso si può dire anche per il difensore dellaJeison, che sino a poche ore fa pensava di essere vittima di un furto , avvenuto ieri nel pieno centro di Genova. La presunta refurtiva, un Porsche Cayenne fiammante, è però ricomparsa: nessuno scippo, quindi, ma solo un errore da parte della moglie del giocatore e un disguido di comunicazione.La compagna del colombiano aveva infatti posteggiato in una traversa della centralissima Via XX Settembre a Genova per una giornata di shopping. Al ritorno, ecco la brutta sorpresa. L'auto era sparita, e dopo una telefonata ai vigili del Matitone per un controllo sulle auto rimosse, risultato negativo, la certezza: la signora Murillo pensava di essere vittima di un furto, tanto daa Nervi. Anche dopo la verifica del commissariato del levante genovese non risultava traccia della rimozione dell'auto. Logico quindi pensare ad un malintenzionato.In realtà, grazie ai post su Facebook dei commercianti della zona, la verità è venuta a galla:. Dal piccolo errore di comunicazione è nato il disguido, con la famiglia Murillo che è stata avvisata e oggi ha potuto recuperare l'auto.