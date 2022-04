In questi giorni, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo sta preparando la partita di Bologna con alcuni dubbi di formazione legati agli infortuni. C'è un reparto, però, dove le scelte sono abbastanza nitide e il tecnico blucerchiato può addirittura permettersi di scegliere. E' la difesa, che ripartirà probabilmente da Emil Audero, tornato titolare dopo il periodo concesso a Falcone.



Davanti al numero uno, certo del posto è Omar Colley, diventato vero e proprio pilastro del reparto. Di fianco a lui, ballottaggio Ferrari-Yoshida con l'italiano in vantaggio rispetto al giapponese. Ferrari piace al tecnico, è in possesso delle ormai celebri 'conoscenze' richieste dall'allenatore, e potrebbe partire dall'inizio.



Il discorso delle conoscenze è valido anche a sinistra, dove si giocano una maglia Murru e Augello. L'ex Cagliari è candidato ancora ad una maglia da titolare, anche se sembra crescere la considerazione nei confronti di Augello. A destra invece spazio a Bereszynski, uno dei fedelissimi di Giampaolo e soprattutto unica alternativa considerando che Conti quasi certamente non sarà della partita.