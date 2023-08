Sono giornate intense per la Sampdoria, per i suoi legali e per quelli di Massimo Ferrero, impegnato nel ricorso contro il club genovese. Ieri gli avvocati Sammarco (Ferrero), De Gennaro (Blucerchiati, società di Radrizzani e Manfredi) e Chiodini (Samp) hanno presentato al giudice Gibelli le memorie integrative del ricorso di Ssh contro la Sampdoria. La manovra, è bene ricordarlo, contesta gli accordi del 30 maggio e chiede di inibire ogni futuro aumento di capitale. Adesso la palla passa a Gibelli, che entro la settimana dovrebbe redigere l'ordinanza.



L'avvocato De Gennaro di blucerchiati ieri ha avuto una giornata piena. E' stato anche un paio d'ore in sede a Corte Lambruschini poi, scrive Il Secolo XIX, si è recato in Procura per incontrare informalmente i procuratori Francesco Pinto e Nicola Piacente, attualmente impegnati nelle indagini sulla gestione Ferrero, vicenda tornata d'attualità dopo la perquisizione in sede e gli avvisi di garanzia del Viperetta, di Antonio Romei e di Alberto Bosco. Nuova proprietà che, va ribadito, non ha nulla a che fare con il periodo sotto la lente d'ingradimento. A proposito di Radrizzani e Manfredi, nelle prossime ore verranno presentati presso il Tribunale il fondamentale piano di ristrutturazione del debito. E'uno step obbligato per il closing, previsto tra fine settembre-inizio ottobre.