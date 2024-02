Sampdoria, ricorso Ferrero: tra una settimana l'udienza, Vidal chiede sequestro azioni

La battaglia tra Massimo Ferrero e Matteo Manfredi è pronta a vivere un nuovo capitolo: oggetto del contendere ovviamente la Sampdoria, e il campo di battaglia ancora una volta sarà tra le aule. Mercoledì prossimo infatti al Tribunale di Milano si terranno le udienze sui ricorsi per sequestro giudiziario, presentato da Trust Service e Ssh Holding, le due società riconducibili al Viperetta via Gianluca Vidal.



I legali di Vidal hannno chiesto preliminarmente il sequestro giudiziario delle azioni, dei marchi (il Baciccia) e tutti gli assets oggetto delle cessioni, oltre che delle obbligazioni convertibili della Samp in mano alla controllante Blucerchiati spa in attesa della prima udienza del 28 maggio per il ricorso per l'annullamento delle scritture private stipulate il 12 e il 13 giugno scorso.



Il giudice sarà Daniela Marconi, a cui i legali di Vidal hanno chiesto, considerando i tempi stretti, un decreto immediato in deroga al principio del contraddittorio. Il giudice però, scrive Il Secolo XIX, non ha concesso l'urgenza non avendo ravvisando l'urgenza: le scritture sono di giugno, il ricorso del 26 ottobre, oltre quattro mesi dopo. Il contraddittorio tra studi legali ci sarà, e coinvolgerà ben quattro studi: Gianni & Origoni, e V.Law per Ferrero e Vidal, DLA Piper per Manfredi.