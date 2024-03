Sampdoria, riecco Borini: ieri protagonista, lunedì titolare?

E' il momento di Fabio Borini: l'attaccante della Sampdoria, dopo l'infortunio e l'operazione, ha voglia di mettersi alle spalle una prima parte diffiicile di stagione, e potrebbe essere l'arma in più per mistero Pirlo, che lo ha espressamente voluto a Genova in estate, per la corsa ai play off. Dopo l'avvio a tutto gas, con cinque gol nelle prime 13 partite, per l'ex Milan era arrivata la lesione al tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra, che lo aveva costretto all'operazione con il professore finlandese Lempainen. E la sua assenza si è fatta sentire per il Doria.



Adesso Borini, dopo la riabilitazione, è tornato: sono serviti tre mesi e mezzo al giocatore, rientrato in campo per due piccoli scampoli di gara contro Ascoli (13 minuti) e Bari (23) ma ieri protagonista nel test casalingo con la Primavera. Pirlo lo ha impiegato da punta, con alle spalle Alvarez, autore di due reti, e il rientrante Verre, e Borini lo ha ripagato con la rete che ha sbloccato l'amichevole. Per la sfida con la Ternana, scrive Il Secolo XIX, Borini sarebbe pronto addirittura a rientrare dal primo minuto.



Resta da capire se giocherà come riferimento centrale in avanti, come fatto ieri, o se invece verrà impiegato da seconda punta di fianco a De Luca, o magari come rifinitore nel modulo con due mezzepunte e un centravanti. A concorrere per una maglia in avanti, oltre a Borini, anche De Luca, Alvarez e Verre, rientrante.