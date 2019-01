Di ritorno alla Sampdoria. Manolo Gabbiadini è atterrato a Genova per ripartire dal club dove ha giocato tra il 2013 e il 2015: "Sono molto contento di essere tornato e di ritrovare la Sampdoria, ci siamo voluti entrambi, un saluto tutti i tifosi" ha detto a Sky Sport. Al Southampton 3 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 9. Il pagamento sarà dilazionato in 3 anni. Gabbiadini guadagnerà circa 1,5 milioni di euro netti a stagione.