Sampdoria, riecco Verre: ingaggio abbassato e torna la convocazione

Si è finalmente conclusa la telenovela Valerio Verre per la Sampdoria. Ieri, nella lista dei convocati, è comparso il nome del trequartista dopo sei partite e oltre un mese di assenza dai campi. Pirlo, che ha sempre tenuto una posizione ben precisa sul suo numero 10 ("Certo che mi sarebbe utile averlo a disposizione") potrà quindi finalmente contare sul fantasista, tenuto adesso a dare una risposta in termini di rendimento alla formazione doriana e ai suoi tifosi. E' quasi certo che l'allenatore doriano impiegherà l'ex capitano già stasera, presumibilmente a gara in corso.



Come noto, il problema principale è stato il mancato trasferimento di Verre in Turchia a gennaio, e in seguito le difficoltà a trovare un punto di caduta per abbassare lo stipendio del calciatore. Gli emolumenti dell'ex Roma infatti pesavano sul bilancio doriano per 3 milioni lordi sino a giugno 2025. Ciò ha portato ad un braccio di ferro con Manfredi, che ha imposto a Pirlo di non convocare più il ragazzo.



Le prime sensazioni positive sulla risoluzione della vicenda con la rimodulazione verso il basso del suo contratto sono emerse già domenica scorsa, e sono state perfezionate ieri. Secondo Il Secolo XIX Verre rinuncerà a qualcosa, e verranno anche effettuate modifiche tra la parte fissa e quella variabile. La lunga e complessa trattativa, che ha messo a dura prova psicologicamente anche Verre, ha visto parecchi colloqui del giocatore e del suo entourage (il procuratore è Busardò) con Manfredi, con Mancini e con l'ad Fiorella. Tra l'altro, Verre rientrerà stasera con la Cremonese, una delle società che a gennaio si erano mosse per lui senza poi concretizzare l'interesse.