Sampdoria, riecco Vieira: torna a Bogliasco dopo 50 giorni dall'operazione

Ieri a Bogliasco si è rivisto un volto noto per la: a Genova infatti i blucerchiati hanno potuto riabbracciare Ronaldo, ricomparso al Mugnaini dopo 50 giorni dall' intervento chirurgico sostenuto lo scorso 19 febbraio al Wellington Hospital di Londra. L'operazione di stabilizzazione del tendine dell'adduttore destro si era rivelata necessaria per il centrocampista. Il giocatore classe 1997 infatti è fuori da oltre 4 mesi: si era infortunato il 3 dicembre, nella partita persa dalla Samp a Brescia, intorno alla mezz'ora del primo tempo.Il caso di Vieira è stato abbastanza eclatante: durante quel match, il mediano aveva accusato una lesione di secondo grado all'adduttore lungo della coscia destra. Peraltro, ricorda Il Secolo XIX, il centrocampista era già sceso in campo in condizioni non ottimali: nei giorni precedenti si era allenato a parte a Bogliasco per dei. La Samp all'epoca aveva deciso di intraprendere un percorso riabilitativo che aveva portato il centrocampista vicino al rientro a metà febbraio. Prima della trasferta di Pisa, però, il nuovo guaio: una nuova fitta accusata mentre era impegnato con il preparatore Bulletti aveva

All'epoca le strade per Vieira erano sostanzialmente due:Alla fine, la scelta era ricaduta sull'operazione che prometteva tempi più lunghi, ma un recupero definitivo,e così è stato. L'ex Leeds è finito sotto ai ferri, e ha svolto la prima parte di riabilitazione post operatoria in Inghilterra con Matt Konopinski di Rehab4performance, lo specialista che ha avuto in cura anche Borini. Adesso per il giocatore inglese si apre una nuova fase: lavorerà a Bogliasco con il Mapei Sport, e potrebbe tornare addirittura prima della fine della stagione: l'obiettivo cerchiato sul calendario è maggio, per i play off.