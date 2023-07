Caccia ai difensori centrali per la Sampdoria. L'obiettivo della dirigenza blucerchiata è quello di consegnare il prima possibile a Pirlo un rinforzo nel reparto. Nelle ultime ore si era diffusa la notizia di un'offerta da 3,5 milioni per l'olandese Xavier Mbuyamba, anche se secondo Il Secolo XIX la cifra sarebbe stata di meno della metà (1,6 milioni). La trattativa, comunque, non si sblocca perché la proposta blucerchiata sarebbe stata rifiutata dal Volendam e Corte Lambruschini, per aumentare l'importo, dovrebbe prima perfezionare una cessione.



Per questo motivo circolano anche altri nomi. Come alternativa a Mbuyamba la Samp avrebbe nel mirino il difensore greco-olandese Pantelis Hatzidiakos, classe 1997, nazionale e di proprietà dell'Az Alkmaar. Si tratta comunque di un profilo molto difficile da raggiungere. Il Doria poi non molla la presa su un ex giocatore di Pirlo, Rayyan Baniya del Fatih Karagumruk, nato nel 1999. Tra i profili attenzionati dalla Samp ci sono anche due giocatori della Reggina, più esperti di campionati italiani: si tratta del 31enne Michele Camporese e del 33enne Riccardo Gagliolo.