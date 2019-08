Ancora qualche giorno di attesa, prima di vedere Emiliano Rigoni in blucerchiato. L'esterno argentino infatti arriverà a Genova soltanto lunedì, per le visite mediche con la Sampdoria e l'ufficializzazione della trattativa. La notizia ha logicamente fatto storcere il naso ai tifosi doriani ma non dovrebbero (il condizionale è d'obbligo, considerando la tante trattative sfumate all'ultimo) esserci problemi per l'approdo del giocatore a Bogliasco.



La tempistica era infatti abbastanza obbligata. Oggi per la Samp è in programma il Cda, non c'era la possibilità di organizzare visite e firma considerando che l'accordo è stato trovato soltanto ieri. Poi sabato la Samp partirà per Reggio Emilia, e comunque lo Zenit pare intenzionato a liberare Rigoni soltanto domenica, dopo che la squadra russa avrà giocato la partita contro lo Spartak Mosca. A quel punto, l'esterno sarà libero di raggiungere la sua nuova squadra e mister Di Francesco.