Emiliano Rigoni si avvicina alla Sampdoria. Il club blucerchiato, alla ricerca di due esterni offensivi, ha messo l'argentino in cima alla sua lista della spesa. L'accordo di massima con lo Zenit, sulla base di 12 milioni (da capire se in prestito oneroso con diritto di riscatto oppure da subito a titolo definitivo) esiste già, e il club russo andrà sul mercato per individuare di un sostituto per il calciatore classe 1993.



La novità, scrive Alfredo Pedullà, è che presto l'agente di Rigoni sarà in Italia, per trovare l'intesa definitiva con il club doriano. La Samp però non si fermerà, e acquisterà un altro esterno. L'obiettivo numero uno è Verdi, seguito anche dal Torino, ma sul taccuino ci sono anche Brekalo del Wolfsburg e Trezeguet del Kasimpasa. Attenzione anche alla candidatura di Lammers, che però ha caratteristiche più da prima punta rispetto agli altri profili.