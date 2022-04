Anche quest'estate, come ormai accadeva da alcuni anni, l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, oggi ai domiciliari, aveva voluto prendere in mano in prima persona il mercato blucerchiato, ribadendo il concetto in più interviste. Il Viperetta, per sua stessa ammissione, aveva avuto l'ultima parola su ogni decisione, anche sulle cessioni che oggi possono prefigurarsi come rimpianti.



Sampnews24.com ricorda un retroscena della scorsa estate: Ferrero aveva impartito un diktat ad Osti, prima del suo allontanamento, ad oggi ancora ammantato di mistero, poi a Faggiano. L'obiettivo era abbassare il più possibile il monte ingaggi, e per farlo furono sacrificati, oltre a Jankto, anche Federico Bonazzoli e Gianluca Caprari, senza neppure troppi rimpianti della tifoseria, con l'avvallo proprio del Viperetta.