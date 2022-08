Tomas Rincon, ex centrocampista della Juve e oggi alla Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in vista della sfida tra bianconeri e blucerchiati di lunedì: "Alla Samp ho trovato gli stimoli per lavorare al massimo ogni giorno. Giampaolo? Lo vedo molto carico e siamo sulla strada giusta. Si sta creando uno spirito di squadra importante". Poi un commento su Sabiri: "Ha delle prospettive future importanti, si sta prendendo sempre più responsabilità".