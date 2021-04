L'accordo verrà ufficializzato in tempi brevi, ma ormai non ci sono più dubbi: i contatti e le riunioni degli ultimi giorni fra il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, il direttore sportivo Carlo Osti e l'avvocato Giuseppe Bozzo, manager del capitano sampdoriano, hanno indirizzato ieri la trattativa verso il lieto fine.Quagliarella giocherà quindi nella Sampdoria sino a trentanove anni e mezzo, e sarà un premio alla sua longevità sportiva. Il nuovo contratto è in via di definizione. Se tecnicamente sarà un rinnovo annuale, non è detto però che la prossima stagione sia l’ultima per Fabio da calciatore. Al contrario, e di questo le parti hanno già parlato, se Fabio vorrà (e se il suo rendimento del campionato 2021-2022 sarà all’altezza delle ultime stagioni) non si può escludere che resti in campo sino a 40 anni. C, considerando che Fabio è iscritto al supercorso allenatori Aic-Figc.Sempre secondo la Gazzetta dello Sport,, secondo della rosa dopo Candreva, a quota 1,3 milioni), e semplicemente il contratto verrà rimodulato. E, quindi, quando la struttura dell’accordo, diversa da quello attuale, sarà definitiva, si procederà all’annuncio che mette le prime basi sulla Samp di domani.