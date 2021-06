Non c’è solo il rinnovo di Carlo Osti in via di definizione in casa Sampdoria. A Genova, sponda blucerchiata, a breve verranno ufficializzati anche altri contratti. Ieri infatti sono arrivati ulteriori prolungamenti, a partire da quello dell’allenatore della Primavera Felice Tufano, che ha firmato un biennale con scadenza a giugno 2023.



Stessa durata anche per il contratto del segretario generale della Sampdoria Massimo Ienca, ormai in società da sette anni. Nel frattempo, secondo Il Secolo XIX, sarebbero pronti anche i contratti dei fisioterapisti.