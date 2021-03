Sono in arrivo due rinnovi pesanti per la Sampdoria. Si tratta di Emil Audero e Alex Ferrari, entrambi pronti a prolungare, un po' a sorpresa, il loro rapporto con la società di Corte Lambruschini.Sia il portiere che il difensore avevano il contratto in scadenza a giugno 2023, quindi la decisione non è stata presa per una questione di durata, quanto piuttosto per una valutazione economica.



In questo modo, allungando la durata degli accordi, la Sampdoria potrà risparmiare globalmente sul monte ingaggi e soprattutto potrà spalmare il valore degli ammortamenti, una delle cifre più pesanti a bilancio. Sia Audero che Ferrari dovrebbero aver firmato sino al 2025, mantenendo secondo Il Secolo XIX all'incirca lo stesso ingaggio. Ciò consentirà alla Samp di avere anche più peso in fase contrattuale con altre società, specialmente per quanto riguarda il numero uno blucerchiato.