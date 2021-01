La situazione dei rinnovi di contratto in casa Sampdoria è abbastanza surreale. Il club blucerchiato infatti sembra aver già chiuso e depositato i nuovi contratti di ben quattro giocatori, ossia Tommaso Augello, Omar Colley, Albin Ekdal e da ultimo Maya Yoshida. Di questi accordi, però, soltanto uno è stato annunciato, ossia quello di Augello.



Il motivo non sarebbero i 'problemi burocratici' riportati nei giorni scorsi e fatti filtrare dalla Samp. In realtà, la mancata comunicazione dipenderebbe da una precisa scelta del presidente Ferrero, che avrebbe deciso di centellinare gli annunci per una scelta di comunicazione. Inoltre, scrive Il Secolo XIX, la decisione sarebbe anche dovuta alla volontà di preservare gli equilibri all'interno dello spogliatoio, dal momento che il Viperetta aveva annunciato di voler discutere i rinnovi soltanto nel 2021.



Sembra comunque difficile credere che la notizia, all'interno di uno spogliatoio, non si diffonda mancando la comunicazione ufficiale ai media.