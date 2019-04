Parallelamente alla questione legata alla possibile cessione della, sulla sponda blucerchiata di Genova corrono anche le voci inerenti al calciomercato. Una particolarmente succosa ad esempio riguarda il futuro di Marco, corteggiato da alcune società. Nei giorni scorsi si era ipotizzato un possibile rinnovo sino al 2022 per il tecnico blucerchiato , rinnovo che però potrebbe risentire proprio della vicenda della vendita della società.Secondo Il Secolo XIX in una fase di trattativa delicata come quella di pre-closing, qualunquePer questo motivo non sarebbe possibile attualmente allungare l'accordo del tecnico blucerchiato, che come tutti resta in attesa di capire gli sviluppi relativi alla Sampdoria. Questo a prescindere dalla volontà di Ferrero, che avrebbe realmente valutato di estendere il contratto di Giampaolo. Quella dell'allenatore è ovviamente una scelta molto delicata, che logicamente toccherà alla nuova proprietà.