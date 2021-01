Per quanto riguarda il fronte mercato, la Sampdoria sta continuando a trattare con uno dei giocatori in scadenza a giugno, ossia Valerio Verre. Le negoziazioni con il suo agente, Busardò, proseguono da tempo ma ora sembra si intraveda la fine della vicenda.



Secondo Il Secolo XIX la trattativa sarebbe ormai a buon punto, e la prossima settimana potrebbe arrivare la firma di Verre per un rinnovo sino a giugno 2024, prolungando così il suo contratto per ulteriori 3 anni.