Rinnovo in vista per Quagliarella, corteggiato in estate da Parma e Udinese ma considerato leader dell’attacco alla Sampdoria (per altro il giocatore più impiegato nella gestione Giampaolo). Come scrive la Gazzetta dello Sport, ora dicembre e gennaio il presidente Ferrero conta di chiudere la pratica rinnovo: c’è solo da discutere sulla durata del nuovo contratto.