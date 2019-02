Edgar Barreto non scende in campo con la maglia della Sampdoria da ormai tre mesi: era il 4 novembre quando il centrocampista paraguaiano, punto fermo della formazione di Marco Giampaolo, si è infortunato nel primo tempo della gara con il Torino. Da quel momento in poi il mediano non ha più giocato, alle prese con un recupero piuttosto travagliato.



Difficilmente a questo punto Barreto raggiungerà le 22 presenze necessarie per far scattare l'opzione per il rinnovo del suo contratto fino al 2020. L'attuale accordo è in scadenza a giugno, ma la Sampdoria potrebbe premiare lo stesso il calciatore, confermandogli la fiducia del club. Secondo Sampnews24.com la dirigenza di Corte Lambruschini avrebbe deciso di prolungare ugualmente il rapporto con Barreto, e a breve dovrebbe arrivare anche l'intesa definitiva tra le parti.