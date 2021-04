La saga per il rinnovo di Fabio Quagliarella si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari. Uno, ad esempio, è quello economico. Per il momento non ci sono appuntamenti in programma tra la Sampdoria e il calciatore in ottica prolungamento, anche se ci sarebbe stata una telefonata dell'agente Giuseppe Bozzo per imbastire la trattativa.



Quagliarella avrebbe chiesto sostanzialmente la stessa cifra attualmente percepita, ossia un milione circa, superabile grazie ai bonus. Bonus che, per inciso, Quagliarella ha abbondantemente superato già per questa stagione. I primi due erano legati alle presenze e ai risultati di squadra, il terzo al raggiungimento di 12 tra gol, assist e rigori procurati. La risposta della Sampdoria però per il momento non c'è stata.



Secondo Il Secolo XIX il presidente Ferrero non avrebbe ancora risposto, anche perché la sua intenzione è quella di intervenire sul monte ingaggi complessivo, e il rinnovo di Quagliarella alla cifra attuale non rientra nei piani della società, nonostante l'ampiamente sbandierato 'gentleman agreement' tra il Viperetta e il Capitano. Ferrero vorrebbe proporre una cifra ribassata del 20-25%, e una tale situazione potrebbe non essere accettata da Quagliarella.



Il numero 27 starebbe anche iniziando a digerire male la pioggia di prolungamenti dei compagni, senza essere preso in considerazione, mentre Ferrero vuole proseguire sulla sua linea, con l'idea di portare avanti la trattativa e chiuderla più avanti, non a dicembre come fatto negli scorsi anni. La sensazione quindi è che l'aspetto economico possa diventare uno scoglio, almeno secondo il quotidiano.