Ci sono alcuni retroscena relativi al possibile rinnovo di Claudio Ranieri, che danno l'idea degli argomenti alla base dei contatti tra l'allenatore della Sampdoria e la società. Cifre e progetti sono ancora tutti da concordare, ma la sensazione è che il problema non sia di soldi. Il tecnico ha ribadito più di una volta: "Io qui sto bene, lo confermo, e la parte economica del mio contratto non è un problema, non lo è mai stato in carriera e figuriamoci alla mia età. Stiamo parlando col presidente e continueremo a farlo nelle prossime settimane per cercare un accordo".



Il dubbio quindi non riguarda tanto lo stipendio, quanto le prospettive. Ovviamente anche l'ingaggio ha la sua importanza, Ferrero vuole risparmiare su tutti i salari compreso quello del mister, ma la battaglia si combatte sui piani e programmi. Ranieri vuole capire quali saranno le prospettive della Samp per l'anno prossimo, se coinvolgeranno la lotta salvezza, un campionato tranquillo o la lotta all'Europa. Secondo Il Secolo XIX Ranieri accetterebbe di rimanere a Genova anche senza la corsa all'Europa, a patto che il progetto sia chiaro e non ci siano incomprensioni di sorta.



E' probabile, considerando la proprietà della Samp, che l'obiettivo possa essere quello di un campionato tranquillo. A quel punto Ranieri potrebbe replicare illustrando i suoi piani e i progetti pe inseguire tale risultato, con quante e quali cessioni.