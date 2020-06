Ancora un nulla di fatto per quanto riguarda la decisione sulla presunta distrazione fondi dalle casse della Sampdoria per mano del presidente Massimo Ferrero. Il Viperetta dovrà aspettare venerdì prossimo, il 3 luglio, quando il tribunale si riunirà e deciderà se rinviare a giudizio il patron blucerchiato o archiviare la sua posizione.



Possibile anche una terza strada, ossia quella del patteggiamento. Per ora Ferrero si è trincerato dietro ad un 'no comment' con Il Secolo XIX, anche se nei giorni scorsi l'imprenditore romano aveva detto in merito ai procedimenti giudiziari: "​Non mi pesano, perché non ho fatto niente di male. Il tribunale accerterà la verità. Mi ferisce che chi non mi conosce abbia una falsa impressione di me. Ne uscirò pulito"