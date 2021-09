La vicenda del centro sportivo della Sampdoria ormai viene portata avanti da parecchi anni dalla società blucerchiata. Adesso è appena stato scritto un nuovo capitolo: è stato infatti completato, con la firma sul rogito, l’acquisto del nuovo terreno adiacente al campo superiore del Mugnaini. Sono ancora in corso invece i lavori di ampliamento del centro sportivo, dal momento che devono ancora essere completati quelli alla nuova palazzina. Inoltre, la squadra di Ferrero si doterà di un terzo campo dedicato alla prima squadra.



Stando a Il Secolo XIX i lavori dovrebbero iniziare quest’estate, con il campo superiore che verrà affiancato da un altro. Inoltre, verrà variato l’orientamento di entrambi, che non saranno più a nord-sud, ma est-ovest. Inoltre, aggiunge il quotidiano, sarebbe stata anche risolta la situazione legale connessa al fallimento della ditta che aveva in appalto il rifacimento della tribuna tifosi. I lavori, quindi, potranno ripartire.