L'anticipo del sabato, unito alla sosta per le nazionali, consentirà ai giocatori della Sampdoria di usufruire di un giorno 'extra': mister Marco Giampaolo ha premiato i blucerchiati, che sono scesi in campo sabato passeggiando sul Sassuolo, fissando la ripresa degli allenamenti per mercoledì mattina, lasciando tre giorni pieni di riposo a Quagliarella e compagni. In realtà, non tutti potranno usufruirne perchè sono davvero molti i calciatori doriani che dovranno rispondere alle convocazioni con le rispettive Nazionali.



Alla ripresa di mercoledì mattina comunque ci saranno parecchie situazioni da valutare a livello di infermeria. Secondo Il Secolo XIX dovrebbero tornare a disposizione a breve sia Riccardo Saponara che Gaston Ramirez, entrambi hanno messo nel mirino la sfida con il Milan, per essere protagonisti dopo la sosta. Diverso il discorso su Edgar Barreto, su cui aleggia sempre un punto di domanda: è assente dal 4 novembre, sono ormai passati più di 4 mesi, e il paraguaiano è stato costretto a saltare ben 17 partite di Serie A.



Per rivedere Gianluca Caprari invece bisognerà aspettare ancora un po': il suo recupero procede bene, ma dopo la frattura del perone rimediata lo scorso gennaio non bisogna correre il rischio di affrettare troppo le tempistiche del rientro.