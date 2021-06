La Sampdoria adesso non dovrà temere la concorrenza di altre società di Serie A: il club blucerchiato è l'unico rimasto senza allenatore, e dovrà sondare le possibili alternative residue. Due sono i nomi forti, quello di Roberto D'Aversa e quello di Marco Giampaolo. Le quotazioni dei due sono salite parallelamente. L'ex tecnico del Parma, ad esempio, ha un contratto da 800mila euro con i gialloblù sino al 2022, .



Giampaolo invece guadagna molto, 1,4 milioni di euro, e Cairo potrebbe contribuire con un incentivo all'esodo. Tra la Samp e i granata, però, sono in ballo alcuni discorsi, dai bonus per Linetty ai prestiti di Murru e Bonazzoli. Contattato nuovamente pure Iachini, mentre nei giorni scorsi secondo Il Secolo XIX sarebbe stato proposto anche Giampiero Ventura.