Cinque gol in otto partite da Natale a febbraio, poi altre otto gare senza reti e con parecchie prestazioni incolori o condite da errori, come ad esempio le ultime due contro Milan e Napoli. La stagione vissuta alla Sampdoria da Keita Balde è in ombra, e attualmente sembra molto, molto difficile il riscatto da 10 milioni di euro da versare al Monaco.



Ferrero continua a ripetere "E' un top e faremo di tutto per tenerlo" ma, secondo Il Secolo XIX, se in questo finale non cambierà passo difficilmente il giocatore verrà acquistato, oltretutto considerando lo stipendio molto molto oneroso già pattuito con il calciatore. Keita sembra destinato quindi a ripercorrere la sorte dei vari Rigoni, Defre e Maroni.