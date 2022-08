Uno dei giocatori considerati ormai in uscita in casa Sampdoria è il centrocampista Valerio Verre. L'ex Empoli pareva destinato ad abbandonare i blucerchiati, anche perché è lui la pedina designata a fare spazio a Winks nella formazione doriana. L'ipotesi più accreditata per il giocatore scuola Roma era il Verona, e l'affare veniva dato quasi in dirittura d'arrivo. Oltretutto, per Verre si sarebbe trattato di un ritorno in gialloblù, visto che aveva già giocato lì nel 2019-2020. Tutto insomma sembrava combaciare alla perfezione, almeno sino a qualche ora fa.



ACCORDO VERDI - L'accordo, trovato nel pomeriggio di ieri dal Verona con il Torino per il trasferimento di Simone Verdi sulla base del prestito con diritto di riscatto (che diventerà obbligo sulla base di determinati obiettivi), potrebbe avere riflessi anche sulla Samp. L'innesto di Verdi, infatti, rischia di allontanare Verre dal ritorno in Veneto. Secondo Sampnews24.com rischia così di sfumare l'affare, e ciò complicherebbe i piani doriani.