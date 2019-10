La Sampdoria e Eusebio Di Francesco cercano l'intesa. ​Il tecnico e la formazione blucerchiata stanno provando a trovare la risoluzione consensuale del contratto, che recita come data di scadenza 30 giugno 2022. L'intesa potrebbe arrivare già oggi, perchè anche il tecnico si sarebbe reso conto di dover interrompere il rapporto con la formazione doriana. Di Francesco, che oggi parteciperà ai funerali di Squinzi a Milano, non sarà quindi in campo martedì a dirigere la seduta di allenamento al Mugnaini.



Secondo La Gazzetta dello Sport l'unico nome realmente preso in considerazione per la sostituzione è quello di Stefano Pioli, corteggiato pure dal Genoa e valutato anche dal Milan. Il suo nome sarebbe molto apprezzato dalla società, in particolare dal ds Osti. Sarebbe Pioli quindi attualmente l'unico profilo sondato dalla Samp, nonostante le voci su Iachini, Ranieri e Di Biagio.