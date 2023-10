(nei preaccordi con il duo Radrizzani-Manfredi il QSI era stato citato). Dovrà fare i conti con gli attuali proprietari. In altre parole si tratta di convincere Radrizzani a cedere la sua partecipazione (poco più del 50% delle azioni) e naturalmente si discute sul prezzo., sempre che il tribunale omologhi il piano di ristrutturazione del debito (circa 200 milioni) sul quale peraltro filtra un deciso ottimismo. La decisione del tribunale è attesa entro due-tre settimane.Nell’attuale contingenza di classifica (la Sampdoria ha perduto 5 partite su 8 ed è penultima) con i tifosi in subbuglio e la squadra alla deriva,, in caso la società decidesse di licenziare l’ex Juventus. Giampaolo ha spalmato su più stagioni il ricco ingaggio (un milione netto) che lo lega alla Sampdoria fino al giugno 2024. Nel caso gli si chiedesse di tornare ad allenare la Sampdoria (e lui accettasse) ovviamente il vecchio contratto tornerebbe in vita.Il tempo stringe, la squadra è alla deriva è le reiterate dimostrazioni di fiducia a Pirlo nascondono la necessità di guadagnare tempo in attesa dell’omologa che libererebbe la Sampdoria, sbloccando la trattativa per l’ingresso di un nuovo socio o,, destreggiandosi fra i paletti fissati dal tribunale civile di Genova che serravano il club blucerchiato in una gabbia di adempimenti e condizioni.. Dando il via libera alla composizione negoziata del debito e i relativi pagamenti alle banche e ai fornitori.Si comprende quindi perché in estate Radrizzani non abbia sottoscritto ulteriori aumenti di capitale che avrebbero agevolato le mosse di mercato, innalzando il famigerato indice di liquidità. Non aveva i fondi per farlo. Spiegazione fornita informalmente dalla società: si attende l'omologa,Ora però occorre completare il percorso. Ottenuta l'omologa del tribunale al Piano di ristrutturazione del debito. I due manager (o chi subentrasse al loro posto) a norma del POC (prestito obbligazionario convertibile) sottoscritto, saranno tenuti ad effettuare l'aumento di capitale di 40 milioni (6 già versati per strappare la società a Massimo Ferrero) e liberare il club da lacci e lacciuoli. Il tempo stringe.Da settimane non compare in pubblico e non parla, lasciando a Manfredi, altrettanto muto, il palcoscenico. Non hanno parlato domenica sera negli spogliatoi neppureChe sono chiarissime. Squadra malamente assemblata in estate, anche per via dei limiti imposti dal piano di ristrutturazione, ma senza un progetto tecnico attendibile. Giovani inesperti e anziani giunti al capolinea.e qualche acerbo talento naufragato nel malessere generale.Ma quella squadra almeno aveva la scusante di una società ridotta al lumicino e senza un euro in cassa. La società attuale garantisce stipendi e scadenze e tuttaviaRilanciare in queste circostanze il mantra del progetto di lungo periodo con Pirlo alla guida dei giovani è la classica foglia di fico messa lì per mascherare una realtà imbarazzante.