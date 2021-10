Ritorno al passato per la Sampdoria. Negli ultimi allenamenti, infatti, l'allenatore blucerchiato Roberto D'Aversa sembra aver studiato alcune contromosse per restituire un po' di compattezza alla squadra. Le numerose assenze, soprattutto a centrocampo, sembrano spingere il mister verso un coperto 4-4-1-1 sullo stampo di quello visto spesso l'anno scorso con Ranieri.



Sugli esterni in mezzo agiranno probabilmente Candreva e Verre, mentre in avanti dovrebbe sistemarsi, nella posizione di rifinitore alle spalle dell'unica punta, il rientrante Manolo Gabbiadini. E per il ruolo da centravanti? Il ballottaggio, scrive Sampnews24.com, dovrebbe coinvolgere il capitano Fabio Quagliarella e l'ultimo arrivato, Francesco Caputo.