Un pallino del mercato invernale della Sampdoria è pronto a tornare di moda in estate: il nome è quello di James Lammers, pensiero fisso dei dirigenti blucerchiati che già a gennaio avevano provato a portarlo a Genova, ricevendo però un 'no' da parte dell'Heerenveen, squadra che ne detiene temporaneamente il cartellino, dal momento che il centravanti olandese è stato ceduto in prestito ai biancoblù dal PSV.



In inverno, la trattativa non si concretizzo anche a causa delle tempistiche piuttosto strette, ma il Doria non ha perso di vista il calciatore classe 1997 che nel frattempo ha continuato a segnare. Ad oggi, siamo a 15 gol e 5 assist in campionato, con 18 marcature complessive in stagione. Si tratta di numeri importanti, che logicamente si traducono in richieste elevate da parte del PSV. Il Doria però sarebbe in vantaggio sulle altre pretendenti, e avrebbe già gettato le basi per l'operazione: non siamo ancora arrivati allo scambio di documenti, ma la trattativa sembra ben avviata.



Secondo Il Corriere dello Sport, la Samp riterrebbe Lammers il profilo giusto per crescere alle spalle di Quagliarella. Si tratterebbe di un'operazione da condurre parallelamente alla cessione di Dawid Kownacki al Fortuna Dusseldorf, che vorrebbe riscattare il polacco.