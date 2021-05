Già in passato la Sampdoria aveva seguito la punta uruguaiana classe 1999 Joaquin Ardaiz. La dirigenza blucerchiata lo aveva trattato nell'estate 2017, su indicazione di Daniele Pradè, ma la trattativa si era arenata e il giocatore dal Danubio si era trasferito all'Anversa. Oggi però sarebbe il calciatore di proprietà del Lugano tornato nel mirino blucerchiato.



Stando a Il Secolo XIX Massimo Ferrero starebbe approfittando del fatto che Ardaiz è rappresentato dai Bentancourt, gli stessi agenti di Gaston Ramirez (con i quali sta risolvendo alcune questioni passate in questi giorni in vista dello svincolo del trequartista) per sondare la disponibilità del centravanti. Ardaiz, 25 presenze e 3 gol nell'attuale Serie A svizzera, ha un contratto in scadenza nel giugno 2022.