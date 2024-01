Sampdoria, ritorno di fiamma per un centrale del Milan

La caccia al difensore, per la Sampdoria, potrebbe condurre il club blucerchiato a Milano e al Milan. La società genovese, come noto, si sta muovendo all'interno di rigidi paletti che obbligano il club ad operare sul mercato 'a saldo zero'. Per questo motivo, la dirigenza valuta e soppesa spesso operazioni in prestito da grandi squadre, in modo da non spostare l'equilibrio finanziario del club.



Secondo Il Secolo XIX, per il Doria ci sarebbe stato un ritorno di fiamma: il ds Mancini sarebbe tornato a pensare ad un giovane centrale del Milan, Marco Pellegrino, già sondato in estate. Il difensore argentino, classe 2002, arrivato ad agosto in rossonero dal Platense, sino ad oggi non è stato tenuto molto in considerazione da Pioli.



Pellegrino ha totalizzato soltanto una presenza in Serie A, 68 minuti con il Napoli. Per trovare più spazio ed iniziare ad assaggiare il calcio italiano, potrebbe quindi trasferirsi a gennaio. La Sampdoria e il Milan potrebbero quindi valutare un prestito. Nei giorni scorsi ci aveva provato anche la Ternana, ma la trattativa tra i club non è andata in porto e Pellegrino, sino ad oggi, è rimasto a Milanello.