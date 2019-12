Il legame tra la Sampdoria e la Vis Pesaro potrebbe portare ad alcuni sviluppi anche in chiave mercato. Questa volta però il percorso potrebbe essere inverso rispetto a quello intrapreso da parecchi Primavera blucerchiati, trasferitisi nelle Marche per fare le ossa. Nel mirino blucerchiato infatti sarebbero finiti due calciatori di proprietà della Vis, Tommaso Farabegoli e Davide Voltan.



Il primo è un classe '99 già di proprietà della Samp, e il suo rendimento ha suscitato l'attenzione di Corte Lambruschini in vista di gennaio. Voltan invece è un centrocampista offensivo, all'occorrenza seconda punta, già seguito da parecchie squadre di Serie A anche grazie alle 4 reti segnate sino ad oggi. Il giocatore ventiquattrenne ha un contratto in scadenza nel 2021.



Secondo Sampdorianews.net ieri si sarebbe tenuto un summit di mercato a Genova tra la Sampdoria e la Vis Pesaro proprio per analizzare le possibili operazioni in entrata e in uscita tra la squadra biancorossa.