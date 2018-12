Il pesante clima di contestazione nei confronti del presidente Massimo, ieri oggetto di un volantino distribuito congiuntamente dai gruppi della Gradinata Sud fuori dallo stadio, non sembra aver particolarmente colpito il numero uno della. Il Viperetta ha seguito la gara dal Ferraris, seduto al suo solito posto con Romei e Giampiero Pocetta, agente tra gli altri di Defrel.All'intervallo, Ferrero ha avuto un colloquio con Francesco Caldarulo, uno degli uomini di fiducia della famigliache aveva seguito a suo tempo le pratiche per il passaggio della società dalle mani del Gruppo Erg a quelle dell'attuale presidente blucerchiato. E a proposito di cessioni, arrivano ulteriori notizie sui possibili fondi interessati all'acquisto della società Alcuni giorni fa si era parlato dell'interesse di alcuni gruppi inglesi per la società, ora stando a Il Secolo XIX sarebbe in programmaper tirare le somme e fare il punto della situazione in merito alla vicenda. Nulla trapela invece per quanto riguarda il rinnovo del CDA annunciato per il 28 dicembre, che i tifosi blucerchiati aspettano con curiosità dopo l'annuncio di Ferrero nel videomessaggio di mercoledì scorso.