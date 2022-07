La Sampdoria è vicina a piazzare il primo innesto a centrocampo. Sembra essere Marko Rog il prescelto per rimpolpare il centrocampo blucerchiato, dopo gli addi di Thorsby ed Ekdal. Il croato di proprietà del Cagliari è desideroso di tornare in Serie A, per riprendersi la scena dopo un anno travagliato e, soprattutto, per staccare il pass in ottica Mondiale.



DUBBI SCIOLTI - I dubbi della Samp dei giorni scorsi sembrano essersi sciolti. Il club blucerchiato rifletteva sulle condizioni fisiche del calciatore, allenatosi pochissimo in questa preparazione. I pensieri blucerchiati emergevano anche dallo scorso campionato, in cui Rog aveva giocato pochissimo a causa di un infortunio. In realtà, i confronti tra gli staff medici di Samp e Cagliari avrebbero appurato il fatto che l'attuale acciacco del ragazzo, di natura muscolare, sarebbe completamente slegato dal problema al crociato dello scorso anno.



FORMULA - Le società finalmente sono vicine alla quadra dell'operazione. Il centrocampista classe 1995 dovrebbe trasferirsi in Liguria sulla base del prestito. La novità riguarda il riscatto, che non sarebbe più legato al diritto, bensì all'obbligo, sulla base di 6 milioni di euro. Questo è forse l'ultimo ostacolo della trattativa. Il Doria preferirebbe logicamente il diritto, mentre il Cagliari vorrebbe cautelarsi. Comunque, l'affare Rog è in dirittura d'arrivo, e nei prossimi giorni sarebbe atteso a Genova per firme e visite.,