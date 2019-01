Il terzino destro della Sampdoria Gabriele Rolando sperava sicuramente di ritagliarsi più spazio a Genova, sponda blucerchiata. Il calciatore classe 1995, prodotto proprio dal vivaio doriano, dopo un'ottima stagione a Palermo in Serie B è rimasto alla corte di Marco Giampaolo. Alla Samp però Rolando è chiuso da Bereszynski e Sala, ecco perchè il laterale genovese potrebbe salutare il Doria già a gennaio.



Secondo Alfredo Pedullà il giocatore tornerà in Serie B: il club di Corte Lambruschini avrebbe infatti già trovato l'accordo con il Carpi per il trasferimento di Rolando. L'ex rosanero dovrebbe approdare in Emilia non a titolo definitivo, bensì con la formula del prestito.