Lae lasi apprestano a confezionare un'altra operazione tra la Liguria e la Capitale. A Genova infatti dovrebbe far ritorno Gregoire, giocatore prescelto per rinforzare l'attacco a disposizione di mister Di Francesco.Questa mattina come previsto le due società si sono incontrate , e dal summit è uscita una fumata bianca: le parti hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito con l'obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni secondo Sky Sport sarebbe in programma un incontro con iper trovare l'intesa con tutte le parti coinvolte nell'operazione che sancirà il ritorno a Genova dell'ex Sassuolo e Cesena.