Week end di maltempo a Genova, e le previsioni meteo spaventano il capoluogo ligure. A rischio tra le altre manifestazioni c'è anche Sampdoria-Roma, in programma domenica pomeriggio alle 15 al Ferraris. Gli ultimi modelli parlano di forti precipitazioni già da questa sera, continuative nel tempo anche nelle giornate di sabato e domenica, con frequenti temporali e accumuli.



La pioggia è già cominciata nella notte tra giovedì e venerdì sulla Liguria, e pare destinata a continuare senza sosta almeno sino a domenica. Le due società attendono il bollettino dell'Arpal, che verrà diramato tra oggi e domani e certificherà il grado d'allerta per i prossimi giorni. In caso di allerta rossa, il match sarà rinviato d'ufficio, se invece dovesse essere annunciata l'allerta arancione, si procederà con le valutazioni del caso, sulla falsariga di quanto fatto per Samp-Torino.



A preoccupare non è solo la pioggia battente, ma anche altri due aspetti. Il primo è che il Ferraris sorge di fianco al Bisagno, fiume storicamente soggetto a piene, e in zona esondabile. La seconda considerazione è che il terreno e i torrenti, già saturi dalle piogge dei giorni precedenti e dall'allerta arancione di martedì, potrebbero faticare a distribuire la gran mole d'acqua prevista.